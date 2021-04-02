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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 14:22

فشل الحكومة الفرنسية بمواجهة كورونا

فشل الحكومة الفرنسية بمواجهة كورونا
نال رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس ،في جلسة برلمانية، الموافقة على اجراءات جديدة لمجابهة جائحة كورونا تقضي بفرض الحجر الصحي الجزئي في كامل البلاد وغلق المدارس مدة شهر ووقف الرحلات السياحية حتى اشعار آخر.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستاكس: "هذه الاجراءات ضرورية جدا لحماية حياة المواطنين وخاصة كبار السن، هذه الاجراءات قد تمكننا أيضا من عبور الأزمة، حتى يتم تطعيم جميع المواطنين وتعود الحياة إلى طبيعتها”.

في المقابل لا ترى المعارضة فائدة من هذه الاجراءات وتتهم الحكومة بالفشل والعجز عن ضبط استراتجية فعالة لمجابهة كورونا، وتحملها مسؤلية ما وصلت إليه الأوضاع.

وقال جان لوك ميلنشون زعيم حزب فرنسا المتمردة: " في كل مرة تكذبون وتستمرون في كذبكم، ستتحملون المسؤولية أمام التاريخ في تعاملكم مع هذه الأزمة الصحية، لقد تركتم الموجة تتفاقم وساهمتم في تعميقها أكثر".

خارج أروقة السياسة تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويتظاهر عمال القطاع السياحي المهددين بخسارة عملهم بعد أن شلت حركة السياحة بالكامل تقريبا منذ ما يزيد عن السنة.

بدأت الأزمة الاقتصادية التي خلفتها كورونا تطفو على السطح وهو ما يمهد لمزيد من تحركات الشارع الفرنسي.

يبدو ان باريس مدينة الانوار بدأت تغرق في ظلام جائحة كورونا وحتى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تنجح في احتواء الازمة بقدر ما عمقت من معاناة العمال البسطاء وقدمت امتيازات لاصحاب رؤس الاموال بحسب مايقول المتظاهرين.
رقم : 924814
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