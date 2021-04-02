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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 14:40

مواجهات مع الاحتلال خلال مداهمات واعتقالات في الضفة

مواجهات مع الاحتلال خلال مداهمات واعتقالات في الضفة
ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن جبر (24 عامًا) على حاجز بيت فوريك.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس، وداهمت منزل طارق عبد الله اشتية، وعاثت فيه خرابًا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نعيم الشناوي -نجل الأسير أحمد- بعد اقتحام مخيم عسكر الجديد، حيث اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال ما أدى إلى وقوع إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استخدمت خلال الاقتحام الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية قبل الانسحاب من المخيم.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال إثر اقتحامها بلدة جيوس.

أما في رام الله، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد رأفت الغليظ من مخيم الجلزون على حاجز قلنديا وحولته إلى سجن عوفر.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال هاني أبو السباع بعد اقتحام منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.
رقم : 924817
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