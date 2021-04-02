إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا

وقال عراقجي تعليقاً على الخبر الذي نشرته "وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة لن تشارك في اجتماع فيينا المشترك بين ايران و 4+1 كما لن تشارك في اي اجتماع مقبل للجنة النووية المشتركة بحضور ايران.



وكانت الصحيفة الأمريكية نقلت عن مراسلها في بروكسل إن "واشنطن ستشارك في اجتماع فيينا الأسبوع المقبل بمشاركة ايران و 4+1 لكن من دون مفاوضات مباشرة مع الوفد الايراني المفاوض".



من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي عقب انتهاء جولة المفاوضات الافتراضية مع إيران، إن "جهود كبيرة مطلوبة لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني"، مشيراً إلى أن "المشاركين باجتماع 4+1 أبدوا استعدادهم لبذل جهود مشتركة لعودة واشنطن بالكامل للاتفاق النووي .. ستعقد اجتماعات منفصلة في فيينا بين الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق النووي".



بدوره، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "في الاجتماع الافتراضي الذي عقد اليوم، تم الاتفاق على استمرار المحادثات يوم الثلاثاء المقبل في فيينا".



وأضاف ظريف إن "الهدف هو وضع اللمسات الأخيرة على الرفع الكامل للعقوبات، يليه عمل متبادل من قبل إيران، وليست هناك حاجة لاجتماع بين إيران والولايات المتحدة ولن يتم عقد اجتماع".