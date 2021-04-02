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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 17:01

كوريا الجنوبية ترجح الإفراج عن ناقلتها في إيران

كوريا الجنوبية ترجح الإفراج عن ناقلتها في إيران
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن مصدر دبلوماسي كوري جنوبي قوله "إن إيران قد تفرج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة وقبطانها الأسبوع المقبل".

وأشار المصدر الذي لم يكشف عن هويته عن إحراز تقدم جيد في المفاوضات بشأن الناقلة الكورية الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها وأنه من المحتمل أن يتم الإفراج عن الناقلة هانكوك شيمي الأسبوع المقبل.

وكانت الناقلة في طريقها من ميناء الجبيل السعودي إلى مومباي بالهند، حيث تم احتجازها في الخليج العربي وكانت تحمل 7200 طن من الإيثانول، وعلى متن أفراد الطاقم الذين يحملون جنسيات كورية وإندونيسية وفيتنامية وميانمار.

وقالت الحكومة الإيرانية إنه لا يمكن الإفراج عن الناقلة الكورية الجنوبية إلا بقرار من السلطات القضائية بسبب وجود شكوى مرفوعة ضدها بسبب "تلوث البيئة".

وكانت إيران أعلنت في فبراير/شباط الماضي، إنه سمح للطاقم له بمغادرة البلاد لأسباب "إنسانية"، لكن القرار لا يشمل السفينة أو قبطانها.
مصدر : وكالات
رقم : 924850
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