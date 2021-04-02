طهران تنفي وواشنطن: سنشارك في اجتماع فيينا

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات لها "سنشارك في اجتماع فيينا لبحث العودة المتبادلة للاتفاق النووي الإيراني لكن لا نتوقع حدوث اختراق فوري في الملف النووي الإيراني .. اجتماع فيينا خطوة صحية إلى الأمام ولا نتوقع حاليا عقد محادثات مباشرة مع إيران".



من جانبه، قال مسؤول أمريكي لصحيفة "وول سترتيب جورنال"، إن "واشنطن وطهران تبادلتا مقترحات عبر وسطاء أوروبيين بشأن خطوات العودة للاتفاق النووي"، مضيفاً إن "الجهود أُحبطت بسبب انعدام الثقة بين الجانبين وصعوبة التفاوض وانقسام الموقف الإيراني".



وأوضح المسؤول الأمريكي "الإيرانيون أرادوا تخفيفا للعقوبات مقابل تراجعهم عن خطوات نووية، وإيران انتقلت لمرحلة التفاوض للعودة للاتفاق النووي الكامل وهذا ما أراده الأمريكيون والأوروبيون".



وكانت الخارجية الإيرانية رفضت مشاركة الولايات المتحدة في الاجتماع الذي سوف يعقد في العاصمة النمسا الثلاثاء المقبل، وقال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف، إن "طهران لا ترى ضرورة لعقد لقاء ايراني أمريكي (في فيينا الأسبوع المقبل)".



وكتب ظريف في حسابه عبر "تويتر"، إن "محادثات فيينا الثلاثاء القادم تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة لرفع العقوبات عن ايران ثم عودة ايران الى إلتزاماتها في الاتفاق النووي".



كما قال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي تعليقا على الخبر الذي نشرته "وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة لن تشارك في اجتماع فيينا المشترك بين ايران و 4+1 كما لن تشارك في اي اجتماع مقبل للجنة النووية المشتركة بحضور إيران".