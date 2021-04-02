وأوضحت المصادر إن "القاضي البارز محمد عريبي توفي إثر مضاعفات من مرض فيروس كورونا".



ويعد القاضي عريبي أحد قضاة محاكمة رئيس النظام البائد "صدام حسين".



وينشر موقع اسلام تايمز سيرة القاضي



محمد العريبي مجيد الخليفة



قاضي عراقي (ولد في عام 1969) في الكرادة الشرقية ببغداد. دخل كلية القانون جامعة بغداد عام 1987. وتخرج منها عام 1992، في 3 أكتوبر عام 1992 مارس مهنة المحاماة وفي عام 14 سبتمبر عام 1998 دخل المعهد القضائي وتخرج مع الدورة الثالثة والعشرين وفي سنة 23 سبتمبر عام 2000 تَعينَ قاضياً بمرسوم جمهوري.



عُيِنَ كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في 1 أغسطس عام 2004.



وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر عام 2006. التي نظرت بقضايا الأنفال، وقمع الانتفاضة الشعبانية وصلاة الجمعة وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.