إجماع على ضرورة رفع جميع العقوبات قبل عودة ايران لإلتزاماتها

وقال هذا المسؤول في تصريح ادلى به لقناة "برس تي في" اثر الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الجمعة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تجري اي مفاوضات مع اميركا سواء بوسيط او من دون وسيط قبل رفع كل اجراءات الحظر.



واضاف: انه مثلما خرجت اميركا من الاتفاق النووي من دون مفاوضات وفرضت الحظر على ايران فانه عليها الان رفع جميع اشكال الحظر من دون مفاوضات ايضا.



واشار ضمنيا الى البيان الصادر عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض اي خطة تكون على اساس رفع الحظر من قبل اميركا خطوة خطوة.



وتابع المسؤول: انه وفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية في خطابه يوم 8 كانون الثاني 2021 فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستعود الى التزاماتها في الاتفاق النووي فقط بعد رفع كل اشكال الحظر الاميركي والتحقق من ذلك.



واكد هذا المصدر المسؤول رفيع المستوى انه وفقا لتوجيهات سماحة القائد فان اي نتيجة للجنة المشتركة للاتفاق النووي على اساس رفع الحظر خطوة خطوة او التفاوض بصورة غير مباشرة ستكون مرفوضة.



وقد اعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، موافقة طهران وبقية أعضاء الاتفاق النووي على عقد اجتماع حضوري في فيينا، مؤكداً أنه سوف لن يكون هنالك أي لقاء بين إيران واميركا.



في ختام الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الجمعة، نشر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر قال فيها: في الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، اتفقت إيران والاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية بالإضافة إلى الصين وروسيا على استئناف المحادثات المباشرة يوم الثلاثاء المقبل في فيينا.



واضاف: الهدف (من استئناف المحادثات المباشرة) هو وضع اللمسات الأخيرة سريعا على التدابير المتعلقة برفع الحظر و(الإجراءات) النووية من أجل رفع جميع اجراءات الحظر (على إيران)، وبعد ذلك ستقوم إيران بالتراجع عن تخفيض الالتزامات (في الاتفاق النووي).



وعلق وزير الخارجية الإيراني في نهاية التغريدة على مزاعم صحيفة "وول ستريت جورنال" حول مشاركة اميركا في اجتماع اللجنة المشتركة يوم الثلاثاء المقبل، قائلا: لن يكون هناك لقاء بين إيران واميركا، وهذا غير ضروري.