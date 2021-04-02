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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 18:53

انتخابات فلسطين.. القدوة يكشف حقيقة تحالفه مع دحلان

انتخابات فلسطين.. القدوة يكشف حقيقة تحالفه مع دحلان
وقال القدوة : “لن نتراجع عن دعم مروان البرغوثي إذا ترشح للرئاسة الفلسطينية”، لافتا الى أنهم “مستعدون للتفاهم مع كل الناس بمن فيهم أنصار تيار القيادي محمد دحلان”.

وتابع القدوة: “من المبكر الحديث عن التحالف مع محمد دحلان والذي كان أيضا هناك قرار بفصله من قبل الجهات المتنفذة في الحركة”.

وأكمل: “سأذهب لغزة وسأمضي بعض الوقت، وسنبحث كيف يمكن أن تكون الأمور، المهم أننا نريد تغيير الوضع السياسي القائم”.

وشدد على أنه يجب إنهاء الانقسام لكن دون أن يأتي ذلك من خلال عقد صفقات تفصل قطاع غزة عن الكيان الفلسطيني، مشيرا إلى أن “الصفقة التي أبرمت بين حركتي فتح وحماس ستجعل هناك صعوبات جمة أمامنا في المرحلة المقبلة”.
مصدر : وكالات
رقم : 924872
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