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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 19:19

عراقجي: سنوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه

عراقجي: سنوقف الخطوات التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه
واعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" ان المشاركين في المحادثات النووية قرروا الاجتماع مجددا في فيينا.

وقال عباس عراقجي ان المشاركين في المحادثات النووية قرروا اجراء اجتماع آخر في فيينا يوم الثلاثاء وبشأن عودة اميركا الى الاتفاق النووي قال عراقجي : عودة واشنطن الى الاتفاق النووي لا تحتاج الى مفاوضات و الوفد الايراني لن يجري اي مفاوضات في اي مستوى كان مع الوفد الاميركي.

و تابع عراقجي: الولايات المتحدة لن تكون حاضرة في أي اجتماع تحضر فيه إيران بما في ذلك اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس الأمن الدولي وهذا أمر مؤكد.

واضاف عراقجي: اجتماع فيينا المقبل هو اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيحضره الاعضاء الحاليون بالاتفاق النووي فقط.

واكد عراقجي انه عند الغاء واشنطن اجراءات الحظر ضد ايران والتحقق من ذلك سنوقف خطوات تقليص الالتزامات.

وفي نفس الاتجاه اعلن مندوب روسيا لدى الوكالة الذرية: ان المحادثات بين إيران والقوى العالمية انتهت والانطباع هو أن الأمور على المسار الصحيح لكن المحادثات لن تكون سهلة.

وبدا صباح اليوم الجمعة الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "4+1" برئاسة مندوب الاتحاد الاوروبي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في وقت سابق من اليوم إن التأخير في العودة إلى الاتفاق النووي سيعود بالضرر على مجموعة الدول الموقعة على الاتفاق.

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن المقترح الأمريكي للعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي "غير مقبول أبدا."
مصدر : وكالات
رقم : 924875
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