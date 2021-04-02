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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 19:21

الكيان الاسرائيلي يمر بوضع 'خطير' لأول مرة!

الكيان الاسرائيلي يمر بوضع
ولأول مرة في كيان الاحتلال، لا يوجد وزير للعدل والقضاء، حيث انتهت أمس الفترة التي منحت لرئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لشغل المنصب حيث شغله بشكل مؤقت بعد ترك الوزير السابق آفي نيسكورن المنصب، ولم يتم تعيين وزير ثابت لوزارة العدل حتى الآن.

ونظرا لفراغ منصب وزير العدل حاليا في إسرائيل، فإنه من غير الممكن دفع تشريع قوانين حكومية عن طريق اللجنة الوزارية للتشريع، لأنه في العادة وزير العدل هو الذي يرأس اللجنة.

أيضا لا يمكن منح عفو للسجناء، ولا تسليم مجرمين للخارج وحتى لا يمكن عقد جلسة المجلس الأمني المصغر لأن وزير العدل هو جزء من المجلس بحسب القانون.

وفي رسالة وداع وجهها غانتس أمس إلى العاملين في وزارة العدل والقضاء، اتهم نتنياهو بالمسؤولية عن عدم تعيين وزير ثابت.

وحذر مندلبليت من ذلك الوضع قائلا "وضع فيه وزارة العدل والقضاء من دون وزير يشغل المنصب يلحق ضررا كبيرا بعمل الوزارة وعمل الحكومة، الوضع الذي فيه دولة إسرائيل من دون وزراء، ومن دون وزير عدل، هو وضع استثنائي وغير عادي وخطير من الناحية السلطوية".
مصدر : وكالات
رقم : 924876
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