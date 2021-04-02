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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 19:23

واشنطن: سنحضر قمة فيينا حول الاتفاق النووي

واشنطن: سنحضر قمة فيينا حول الاتفاق النووي
وقال بيان وزارة الخارجية الامريكية: لقد اتفقنا على الدخول في محادثات مع شركائنا الأوروبيين ، روسيا والصين ، لتحديد القضايا التي تشمل عودة ثنائية إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران.

وقال البیان: القضايا الأولى التي ستتم مناقشتها هي الخطوات النووية التي يجب أن تتخذها إيران للعودة إلى الالتزام بظروف و شروط الاتفاق النووي ، وخطوات تخفيض العقوبات التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى الالتزام.

لا نتوقع حاليًا محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في هذه العملية ، رغم أن الولايات المتحدة مستعدة لذلك
مصدر : وكالات
رقم : 924877
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