واشنطن: سنحضر قمة فيينا حول الاتفاق النووي

وقال بيان وزارة الخارجية الامريكية: لقد اتفقنا على الدخول في محادثات مع شركائنا الأوروبيين ، روسيا والصين ، لتحديد القضايا التي تشمل عودة ثنائية إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران.



وقال البیان: القضايا الأولى التي ستتم مناقشتها هي الخطوات النووية التي يجب أن تتخذها إيران للعودة إلى الالتزام بظروف و شروط الاتفاق النووي ، وخطوات تخفيض العقوبات التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى الالتزام.



لا نتوقع حاليًا محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في هذه العملية ، رغم أن الولايات المتحدة مستعدة لذلك