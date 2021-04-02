الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 19:24

الصين.. 4 إصابات جديدة محلية بكورونا غربي البلاد

الصين.. 4 إصابات جديدة محلية بكورونا غربي البلاد
وأضافت في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل خمس حالات وافدة جديدة مصابة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم الخميس.

وذكر التقرير أن حالتين يشتبه في اصابتهما بكوفيد-19 سجلتا يوم الخميس، فيما لم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض في اليوم ذاته.

وتابع التقرير أن ثمانية مرضى مصابين بكوفيد-19 خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم.

وبلغ اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90226 حالة حتى يوم الخميس، بينها 188 حالة لاتزال تتلقى العلاج، اثنتان منها في حالة خطيرة.

وحتى يوم الخميس، خرج 85042 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.
مصدر : وكالات
رقم : 924878
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
2 نيسان 2021
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
2 نيسان 2021
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
2 نيسان 2021
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
2 نيسان 2021
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
2 نيسان 2021
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
1 نيسان 2021
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
1 نيسان 2021
عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية
عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية
1 نيسان 2021
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
1 نيسان 2021
فتح الموحدة وحماس المنتصرة
فتح الموحدة وحماس المنتصرة
1 نيسان 2021
ظريف: لن أترشح للانتخابات والصين ستكون قوة عظمى بالعالم
ظريف: لن أترشح للانتخابات والصين ستكون قوة عظمى بالعالم
1 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة