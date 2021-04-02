الصين.. 4 إصابات جديدة محلية بكورونا غربي البلاد

وأضافت في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل خمس حالات وافدة جديدة مصابة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم الخميس.



وذكر التقرير أن حالتين يشتبه في اصابتهما بكوفيد-19 سجلتا يوم الخميس، فيما لم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض في اليوم ذاته.



وتابع التقرير أن ثمانية مرضى مصابين بكوفيد-19 خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم.



وبلغ اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90226 حالة حتى يوم الخميس، بينها 188 حالة لاتزال تتلقى العلاج، اثنتان منها في حالة خطيرة.



وحتى يوم الخميس، خرج 85042 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.