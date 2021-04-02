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الجمعة 2 نيسان 2021 ساعة 21:41

تونس... فتح 7 مراكز جديدة للتلقيح ضد كورونا

تونس... فتح 7 مراكز جديدة للتلقيح ضد كورونا
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الوزير قوله خلال ندوة صحفية حول تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا، إنّ الوزارة تتّجه نحو الترفيع في نسق التّلقيح ضدّ وباء كوفيد 19، نظرا للكمّيات المتوفّرة من الجرعات، والتّجربة التي حُظيت بها الإطارات الطبية وشبه الطبية في التعامل مع التلاقيح.

في سياق متصل، أفاد بيان نشره مجلس نواب الشعب التونسي بأن راشد الغنوشي رئيس المجلس تلقى، صباح اليوم الجمعة 2 إبريل/ نيسان، الجرعة الأولى من تلقيح مضاد لفيروس كورونا بمركز التلقيح العمومي بأريانة.

ووصلت مساء أمس الخميس الأول من إبريل/ نيسان، إلى مطار تونس قرطاج، طائرة محملة بـ 98400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في إطار مبادرة "كوفاكس".

وقد استقبل الشحنة في مطار قرطاج الدولي وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، والذي أكّد أن هذه الكمية سينتفع بها التونسيون المسجلون في منظومة "إيفاكس" الالكترونية.

وشدد الوزير التونسي في تصريحات صحفية على أنّ وزارته تتابع كل المستجدات العلمية المتعلقة باللقاحات.

وكانت تونس قد تسلمت في الـ17 من مارس/ آذار الماضي، دفعة أولى من لقاحات كورونا، المتفق عليها مع مبادرة كوفاكس العالمية، وكانت عبارة عن 93600 جرعة من لقاح فايزر.
مصدر : وكالات
رقم : 924899
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