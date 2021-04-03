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السبت 3 نيسان 2021 ساعة 00:09

إيران تعلن عن إرتفاع التجارة مع الإمارات إلى 14 مليار دولار

إيران تعلن عن إرتفاع التجارة مع الإمارات إلى 14 مليار دولار
وظهر فيروس كورونا في إيران في فبراير/شباط لعام 2020، الأمر الذي أثر على الأوضاع الاقتصادية في إيران.

وقال لطيفي في حديث لوكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، "إرتفاع التبادل التجاري بين إيران والإمارات خلال عام 2020 بنسبة 20 بالمئة مقارنة بعام 2019، وخلال العام الأخير ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 14 مليار و 279 مليون دولار".

وأضاف لطيفي إن "إيران صدرت 4.6 مليار دولار من السلع بينما استوردت من الإمارات بضائع بقيمة 9.7 مليار دولار".

وأوضح المتحدث باسم الجمارك الإيرانية: بشكل عام كانت الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لبلادنا عام 2020، وهي ثالث أكبر وجهة للبضائع الإيرانية بعد الصين والعراق، وثاني أكبر مستورد للبضائع بعد الصين".

وبحسب منظمة الجمارك الإيرانية فقد كانت التجارة مع الإمارات لعام 2019 بمقدار 13 مليار و307 مليون دولار بواقع 15 مليون و878 ألف طن.

وأضافت إنه "خلال العام الماضي زادت التجارة مع الإمارات بمقدار 4 ملايين و 462 ألف طن، وبمقدار 972 مليون دولار عن عام 2019".

 
رقم : 924914
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