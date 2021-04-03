إيران تتوقع زيادة في وفيات كورونا خلال أسابيع

وقال حريرجي "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد سيرتفع الى عدة أضعاف في غضون 4 الى 6 أسابيع المقبلة"، مبيناً إن "الموجة الرابعة من فيروس كورونا ستكون أسرع تفشياً من الموجات السابقة".



من جانبها، أبدت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق الجمعة، قلقها جرى تفاقم عدد الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن "هذه الموجة الرابعة لتفشيي كورونا جاءت بسبب سفر المواطنين خلال أيام رأس السنة الإيرانية مع انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات الصحية".



وتابع الوزارة "نشهد وتيرة تصاعدية في الاصابة بالمرض في جميع محافظات البلاد، حيث ارتفع عدد المدن الحمراء في البلاد الى 46 والبرتقالية الى 119 والصفراء الى 246 ، فيما بقيت 37 مدينة فقط في الحالة الزرقاء".



وسجلت إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية 117 حالة وفاة جديدة مع 11 ألف و660 إصابة جراء تفشي فيروس كورونا.