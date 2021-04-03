?>?> إيران تتوقع زيادة في وفيات كورونا خلال أسابيع - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 نيسان 2021 ساعة 00:14

إيران تتوقع زيادة في وفيات كورونا خلال أسابيع

إيران تتوقع زيادة في وفيات كورونا خلال أسابيع
وقال حريرجي "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد سيرتفع الى عدة أضعاف في غضون 4 الى 6 أسابيع المقبلة"، مبيناً إن "الموجة الرابعة من فيروس كورونا ستكون أسرع تفشياً من الموجات السابقة".

من جانبها، أبدت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق الجمعة، قلقها جرى تفاقم عدد الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن "هذه الموجة الرابعة لتفشيي كورونا جاءت بسبب سفر المواطنين خلال أيام رأس السنة الإيرانية مع انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات الصحية".

وتابع الوزارة "نشهد وتيرة تصاعدية في الاصابة بالمرض في جميع محافظات البلاد، حيث ارتفع عدد المدن الحمراء في البلاد الى 46 والبرتقالية الى 119  والصفراء الى 246 ، فيما بقيت 37 مدينة فقط في الحالة الزرقاء".

وسجلت إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية 117 حالة وفاة جديدة مع 11 ألف و660 إصابة جراء تفشي فيروس كورونا.
رقم : 924916
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
2 نيسان 2021
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
2 نيسان 2021
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
2 نيسان 2021
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
2 نيسان 2021
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
2 نيسان 2021
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
2 نيسان 2021
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
1 نيسان 2021
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
1 نيسان 2021
عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية
عمار الحكيم يدعو لحوار أخوي بين إيران والسعودية
1 نيسان 2021
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
1 نيسان 2021
فتح الموحدة وحماس المنتصرة
فتح الموحدة وحماس المنتصرة
1 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل
"إسرائيل" عالقة في برزخ الانتخابات.. السيناريوهات المحتملة