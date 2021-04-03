وأفادت وكالات بأنها "اطلعت على مقطع فيديو ولكنها لم تتأكد من مصداقيته".



وبحسب ما قالته رويترز: "يظهر في مقطع الفيديو حطام الطائرة على الأرض وعليها رقم سلاح الجو النيجيري 475.. ويعرض الفيديو أيضا جثة مشوهة في أزياء مموهة... ويقف مقاتل ملثم فوق الحطام ويعرّف الطائرة بأنها مقاتلة سلاح الجو النيجيري 475".

ونقلت الوكالة قول المتحدث باسم سلاح الجو النيجيري بأنه "سيصدر بيانا قريبا".



وكان سلاح الجو النيجيري قد قال في وقت سابق الجمعة: "إنه من المحتمل أن الطائرة 475 التي اختفت من شاشات الرادار وعلى متنها طاقم من فردين يوم 31 مارس/ آذار قد تحطمت. ولم يتضح بعد سبب التحطم ومكان الطيارين".