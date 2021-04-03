معارض بحريني يشيد بالاحتجاجات التي طالبت بالإفراج عن معتقلي الرأي

البحرين (إسلام تايمز) - أصدر القيادي في المعارضة البحرينية الدكتور راشد الراشد بياناً، اليوم السبت، أشاد بحجم المشاركة الواسعة والملحمة البطولية التي سطرها الشعب البحريني خلال مسيرات احتجاجات شهدتها مدن البلاد أمس الجمعة للضغط على النظام بهد الإفراج عن المعتقلين السياسيين في ظل تزايد أعداد الإصابات في صفوفهم.