الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 نيسان 2021 ساعة 08:22

متظاهرو الحراك الجزائري يطالبون باستقلالية القضاء

متظاهرو الحراك الجزائري يطالبون باستقلالية القضاء
وحمل المتظاهرون لافتات تُظهر مطالبهم، وصورا لموقوفين على خلفية المشاركة في الحراك أو المطالبة بالحريات الفردية، علماً أن هناك حوالى 30 شخصا وراء القضبان، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وحمل متظاهر لافتة دعم للقاضي سعد الدين مرزوق الذي أوقف عن العمل وأحيل على «المجلس الأعلى للقضاء».

وتلاحق وزارة العدل القاضي لمواقفه المساندة للحراك وباعتباره وجها من وجوهه في القضاء. وقال القاضي لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما تتعرض حرية تعبير القاضي للتهديد، كيف يمكنه حماية حرية تعبير المواطنين؟».

وقالت أستاذة الرياضة ليندا (40 عاما) التي جاءت للتظاهر: «هذا القاضي رجل حر وعادل ونظيف. تحتاج البلاد إلى رجال أصحاب مبادئ».

ومن المنتظر أن يمثل أيضا القاضي أحمد بلهادي أمام المجلس بعد أيام على خلفية قضايا مرتبطة بالحراك ومشاركته في التحركات المطالبة بإرساء الديمقراطية في القضاء.

وخرجت تظاهرات الجمعة أيضا في تيزي وزو وبجاية وسكيكدة وعنابة (شرق)، ووهران (غرب)، وفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتزامن الجمعة الحادية عشرة بعد المائة للحراك، وفق تعداد المتظاهرين، منذ بدايته في 22 فبراير (شباط) 2019، مع الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) عقب ضغط من الشارع والجيش.
مصدر : وكالات
رقم : 924952
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
3 نيسان 2021
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
3 نيسان 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
2 نيسان 2021
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
2 نيسان 2021
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
2 نيسان 2021
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
2 نيسان 2021
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
2 نيسان 2021
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
2 نيسان 2021
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
1 نيسان 2021
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
1 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل