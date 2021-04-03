الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 نيسان 2021 ساعة 08:25

تقرير أممي: الاحتلال صادر أو هدم 26 مبنى في اسبوعين بالضفة

تقرير أممي: الاحتلال صادر أو هدم 26 مبنى في اسبوعين بالضفة
وذكر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية، أن عمليات الهدم التي تمت بحجة الافتقار إلى رخص البناء، أدت إلى تهجير 34 شخصًا، بينهم 15 طفلًا، وإلحاق الأضرار بنحو 40 آخرين.

ورصد التقرير أن سلطات الاحتلال استهدفت 22 مبنًى يوم 17 مارس الماضي في أربعة تجمعات في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، بما فيها ثماني خيام صودرت في خربة طانا في نابلس.

وفي الجزء الشرقي من مدينة القدس، هدمت سلطات الاحتلال أربعة مبان، مما تسبّب في تهجير 12 شخصًا.

وسبق أن أكدت الأمم المتحدة أن عمليات الهدم الإسرائيلية المتكررة لمنازل في الضفة الغربية وشرق القدس تؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة وشديدة الوطأة على الفلسطينيين.

وشددت المنظمة الدولية على أن القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاهيتهم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم.

وعادة ما تبرر سلطات الاحتلال عمليات الهدم أو المصادرة لمبان فلسطينية بأنها تقام من دون الحصول على الترخيص اللازم، فيما يقول الفلسطينيون إن ذلك يتم لصالح التوسع الاستيطاني.
رقم : 924953
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
3 نيسان 2021
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
3 نيسان 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
2 نيسان 2021
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
2 نيسان 2021
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
2 نيسان 2021
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
2 نيسان 2021
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
2 نيسان 2021
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
2 نيسان 2021
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
1 نيسان 2021
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
1 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل