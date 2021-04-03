رجال اعمال يطلقون مبادرة..هل ستساعد على إنقاذ الاقتصاد السوري؟

وقال رجل الأعمال السوري وصاحب شركة خاصة، الأستاذ عامر ديب لـ “قوانين الاقتصاد”حول تفاصيل هذا المبادرة قائلا:



“المبادرة تعتمد على جمع رأس المال الوطني مع صاحب المشروع وفق مبدأ التشارك لإعادة تنشيط الاقتصاد وأيضا مساعدة صاحب المشروع الصغير والمتوسط في الحصول على مورد مالي له، دون قروض أو فوائد ودون أن يتحمل مسؤولية أي خسائر، وستركز المبادرة على المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية وليست الريعية بسقف تمويل مبدئي بقيمة 40 مليون ليرة سورية، كما سنسوق للبضائع والمنتجات مجانا، وحتى الآن لدينا 40 مشروعا لإيجاد أدوات اقتصادية جديدة، ونأمل من الجهات الحكومية تقديم الدعم المعنوي لنا، كما نناشد غرفتي التجارة والصناعة أن ينضموا إلينا لأن هذا وقت العمل وليس التصريحات الجوفاء”.