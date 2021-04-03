مسؤول بإدارة بايدن: مستعدون لرفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي

وأوضح روبرت مالي "واشنطن مستعدة لرفع العقوبات "غير المتوافقة" مع الاتفاق النووي الدولي، ونريد أن تعود إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق".



وأضاف "نحن نعلم أنه لكي تعود إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي، يجب على واشنطن أن ترفع تلك العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق الدولي"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة الآن في وضع أسوأ بكثير مما كانت عليه وقت انسحابها من الاتفاق النووي فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي".



ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات بين إيران والدول الموقع على الاتفاق النووي الثلاثاء المقبل بالعاصمة فيينا لبحث إحتمالية عودة واشنطن للاتفاق، فيما رفضت طهران مشاركة الولايات المتحدة في هذا الاجتماع.



