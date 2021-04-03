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السبت 3 نيسان 2021 ساعة 08:45

سيناريو التصعيد في إدلب يتعاظم

سيناريو التصعيد في إدلب يتعاظم
كما نقلت "وكالة آسيا" عن تلك المصادر تأكيدها بشان تحريك جبهة تلال كبانة في جبل الأكراد شمالي اللاذقية، وسط معلومات اخرى تشير الى نية تحريك ما امكن من الجبهات لحث الجانب الروسي على القبول بفكرة تجميد الوضع في تلك المناطق دون طرح فكرة فتح معابر مجددا في المستقبل.

بينما تتعاظم المخاوف لدى الجماعات المسلحة حول طريق m4 اذ انه لدى انقرة وتلك الفصائل بعض المعطيات والمعلومات الميدانية التي تفيد بأن الروس والجيش السوري لا يريدون مبدئيا سوى السيطرة على هذا الطريق، الامر الذي يعني ربط حلب باللاذقية والاهم تحقيق ميزة الرصد الناري للجيش السوري، بمعنى اخر ستصبح العديد من الفصائل مكشوفة للجيش السوري، الامر الذي سيعني بأن هذا الطريق سيبقى مغلقا الا في حال شن الروس والسوريون عملية عسكرية كبيرة عليه، وما التراشق المدفعي والتصعيد في تلك المناطق من ريف ادلب سوى مقدمة لمشهد عسكري ساخن في المستقبل القريب بحسب مصادر عسكرية.
رقم : 924960
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المراسلة معصومة فروزان
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