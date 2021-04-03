تظاهرة بكيان الاحتلال تطالب ببتشكيل حكومة تغيير جديدة وطرد نتنياهو

وبحسب موقع واللا العبري، فإن التظاهرات جرت أمام منازل كلا من بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وجدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، ونفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد.



وطالب المتظاهرون، بتشكيل حكومة تغيير جديدة.