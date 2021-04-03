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السبت 3 نيسان 2021 ساعة 08:55
تظاهرة بكيان الاحتلال تطالب ببتشكيل حكومة تغيير جديدة وطرد نتنياهو
وبحسب موقع واللا العبري، فإن التظاهرات جرت أمام منازل كلا من بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وجدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، ونفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد.
وطالب المتظاهرون، بتشكيل حكومة تغيير جديدة.
مصدر :
وكالات
رقم :
924965
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