روحاني: دخلنا بالموجة الرابعة لفيروس كورونا

وقال روحاني في اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا "هناك محافظتان دخلتا الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا، وقد تسبب لنا مجموعة التسوق الليلي ورحلات عيد النوروز معًا مشاكل".



وأضاف " الموجة الرابعة بدأت في مقاطعتين وفي بعض المحافظات إذا لم يتم الالتزام بالتوصيات والارشادات الصحية اللازمة فقد ندخل في هذه الموجة".



وتابع الرئيس الإيراني "قررنا منع إقامة الاحتفالات الدينية في المناطق البرتقالية والحمراء خلال شهر رمضان المبارك الذي يبدأ أواخر الاسبوع المقبل".



من جانبه، قال خسرو صادق نيت رئيس مستشفى الإمام الخميني بالعاصمة طهران، السبت، إن "الأسرة الخاصة بالعناية المركزة في هذا المستشفى قد امتلئت بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا".



ويعد مستشفى الإمام الخميني (رحمة الله عليه) أكبر مستشفى في إيران يتولى معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.



