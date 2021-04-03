الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 نيسان 2021 ساعة 11:25

مساجد السودان تنتفض

مساجد السودان تنتفض
ردود افعال غاضبة بدأت من المساجد في العاصمة السودانية الخرطوم منددة بدعوات الحكومة السودانية لفصل الدين عن الدولة والتي جاءت ضمن بنود اتفاق اعلان المبادئ بين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي وعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال، وتحدث الائمة عن خطورة هذا الامر علی الحياة السودانية عامة والتي ربطت دينها بدنياها علی مر التاريخ.

وقال امام أحد المساجد السودانية لقناة العالم: "نرفض العلمانية تماما اصلا ونتمنى للدين التقدم، وان شاءالله بالتوحد سوف ندحر كل من اراد بالاسلام سوءا".

ولم يتوقف الرفض للعلمانية عند ائمة المساجد والمواطن السوداني بل تعداه الی شيوخ الطرق الصوفية ومجمع الفقه وكافة التيارات الدينية.

وقال عميد كلية الفقة بجامعة النيلين: "ندعو الى دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية اي مرجعيتها الكتاب والسنة اللذان من تمسك بهما فقد نجى ومن حاد عن هما فقد ظل عن سواء السبيل".

وقال عضو مجمع الفقة الاسلامي عبدالرحمن حسن: "سنعمل على الارشاد و نعمل على الدعوة ونعمل على تبصير الناس بأمور الدين بالتي هي احسن وتبصيرهم بمحاسن الاسلام، اما العلمانية فستكشف سوءها بنفسها ولا يحتاج ان نبين لهم سوء ذلك".

وقبل ان يجف مداد هذا الاتفاق والذي حاولت الحكومة الانتقالية عبره جس نبض الشعب السوداني وتلمس ردود افعاله كما فعلت سابقا في قضية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل كان الرد واضحا وجليا "نرفض وبشدة".

اذاً هي البداية لمناهضة هذا الاتفاق، ليس رفضاً لعملية السلام ولكن لوأد هذه الفتنة في مهدها وهي فصل الدين عن الدولة.
مصدر : وكالات
رقم : 924983
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
3 نيسان 2021
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
3 نيسان 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
2 نيسان 2021
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
2 نيسان 2021
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
2 نيسان 2021
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
2 نيسان 2021
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
2 نيسان 2021
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
2 نيسان 2021
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
1 نيسان 2021
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
1 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل