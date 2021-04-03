إغلاق مناطق رئيسية في العاصمة المصرية

وأعلنت وزارة الداخلية أن عملية النقل ستجري من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط مرورا بشارع كورنيش النيل، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع".



وأوضحت الوزارة أنه، تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد مساء اليوم، من الساعة 6 مساء إلى الساعة 8.30 مساء.



وأشارت الوزارة إلى غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاة القادم من الجيزة.



كما تقرر غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية إليه بدءا من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة.



ويغلق أيضا طريق (مصر – حلوان) فى اتجاه ميدان أثر النبى، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.



تقرر كذلك غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساء. وتجرى التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية.



تنقل مصر في حدث فريد من نوعه، اليوم السبت، 22 مومياء ملكية من المتحف المصري في التحرير إلى قاعات جديدة في متحف الحضارة في الفسطاط، في العاصمة المصرية، في حدث سيحظى بتغطية إعلامية واسعة وعروض فنية وعسكرية.



وترجع المومياوات الملكية إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو.