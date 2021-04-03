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السبت 3 نيسان 2021 ساعة 11:33

ألمانيا تتجه نحو حظر تجوال مشدد

ألمانيا تتجه نحو حظر تجوال مشدد
وبحسب وسائل إعلام محلية من المفترض أن يشمل الإغلاق المدارس ودور الحضانة، مشيرة إلى احتمال موافقة البرلمان على قانون جديد يسمح للحكومة الاتحادية باتخاذ قرار الإغلاق دون الرجوع للولايات.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و873 ألفا و190 حالة بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق، اعتزامها زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حتى 6 ملايين جرعة أسبوعيا.
مصدر : وكالات
رقم : 924986
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المراسلة معصومة فروزان
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