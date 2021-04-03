سد النهضة.. جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا

وقالت الخارجية المصرية إن وزيرها سامح شكري توجه إلى كينشاسا، للمشاركة في المباحثات بناءً على دعوةٍ من الكونغو الديمقراطيةِ التي ترأس الدورةَ الحاليةَ للاتحادِ الافريقي، مشددةً على وجوب التوصلِ إلى اتفاقٍ قانونيٍ مُلزم حول ملءِ وتَشغيلِ سد النهضة.



كما اعلنت الخرطوم أن وزيرَي الخارجية والري السودانيين،سيُشاركان في مباحثات كينشاسا لضمان إجراء مفاوضاتٍ بناءةٍ وبحثِ مقترحِ السودانِ بضرورةِ الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحادَ الأوروبي، والأمم المتحدةَ، والولاياتِ المتحدة، وتعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.