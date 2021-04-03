مقتل وإصابة شخصين بانفجار عبوة جنوبي الموصل

وقال المصدر لـ"دجلة"، إن "انفجار عبوة ناسفة في ناحية حمام العليل جنوبي الموصل، أدى إلى مقتل شخص وإصابة أخر".



وأضاف، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، واضافت ان العبوة كانت من مخلفات تنظيم داعش".