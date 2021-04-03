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السبت 3 نيسان 2021 ساعة 14:29

كورونا يعود للتفشي في كوريا الجنوبية

كورونا يعود للتفشي في كوريا الجنوبية
وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)، أن البلاد سجلت 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 521 إصابة محلية، لترتفع حصيلة حالات الإصابة بهذا الفيروس في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية إلى 104736 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، مما رفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1740 وفاة بسبب هذا الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 320 من الحالات الجديدة تم تسجيلها في منطقة العاصمة سيئول، التي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو 51 مليون نسمة، حيث سعى المسؤولون لمكافحة انتشار جائحة كورونا بأماكن مختلفة، بما في ذلك الحانات والمكاتب والمصانع والمدارس والصالات الرياضية.

هذا وقالت السلطات الصحية هذا الأسبوع، إنها تدرس ما إذا كانت ستوافق على اختبارات فيروس كورونا السريعة، التي من شأنها أن تسمح للأشخاص باختبار أنفسهم بانتظام في المنزل، بينما يبحثون عن المزيد من الأدوات لمكافحة هذا الفيروس.

وتصارع كوريا الجنوبية فيروس كورنا، مع انتشار أبطأ للقاحات مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث يصر المسؤولون على أن بإمكانهم تحمل تداعيات الانتظار والترقب، لأن تفشي هذا الفيروس ليس خطيرا كما هو الحال في الولايات المتحدة أو أوروبا.
مصدر : وكالات
رقم : 925007
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