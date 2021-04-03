الرئيس اللبناني: أوّل خطوة في محاربة الفساد تكون بتسمية الفاسدين

اسلام تايمز (لبنان) - أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "أوّل خطوة حقيقيّة في محاربة الفساد، تكون بتسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح".