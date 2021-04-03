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السبت 3 نيسان 2021 ساعة 15:09
الرئيس اللبناني: أوّل خطوة في محاربة الفساد تكون بتسمية الفاسدين
وتابع عون :"أمّا تعميم التهمة فيصبّ في مصلحتهم، لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي، وتضليل صريح للرأي العام".
ويقول الرئيس اللبناني، مرارا و تكرارا إن "أول خطوة لإنقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد".
مصدر :
الوكالة الوطنية للإعلام
رقم :
925015
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