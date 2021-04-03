المفتي عبدالله يدعو لحكومة مختصة بحل الازمة الاقتصادية

وأضاف في تصريح من مكتبه في دار الإفتاء الجعفري في صور، أن “حفظة الوطن صاروا شذاذ آفاق وتبدلت القيم الوطنية الى المصالح الشخصية”، مشددا على “عدم اليأس رغم وجع الجسد والروح وخيبة الامل”.



وسأل: “لماذا يبقى تشكيل الحكومة محكوما بالتوازنات السياسية والمحاصصة الطائفية ونسمع سجالات سخيفة من بعض المسؤولين الذين يعتقدون أن لهم الحق بتملك هذا الشعب الذي ولد حرا وسيبقى كذلك”، داعيا الى “المبادرة لانقاذ الوطن بحكومة مختصة بحل الازمة المالية والاقتصادية وتمنع الانهيار”.



وعايد المسيحيين بالفصح، آملا أن “تكون هذه المناسبة نقطة التقاء بين اللبنانيين تجردهم من الغرائز الطائفية وتعمم عليهم لغة الايمان بالله والوطن”.