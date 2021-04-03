الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 نيسان 2021 ساعة 17:25
خلال زيارة الحدود الشمالية الغربية

العميد باكبور: مستعدون تماما للتصدي لأي تحرك ضد الحدود

العميد باكبور: مستعدون تماما للتصدي لأي تحرك ضد الحدود
وأعلن العميد باكبور، خلال زيارته لحدود أذربيجان الشرقية، عن استعداد حرس حدود الجمهورية الإسلامية الايرانية التام لحماية الحدود وإحلال السلام والأمن.

واكد أن القوات الموجودة على الحدود جاهزة تماما، قائلا: خلال زيارتنا للمواقع والقوات في المنطقة الشمالية الغربية وقاعدة عاشوراء التابعة لحرس الثورة، لاحظنا ان القوات في جاهزية تامة.

ونوه الى ان جميع القوات الموجودة في المنطقة تتمتع بمعنويات وجاهزية عالية، مضيفا أن الوضع في المنطقة الشمالية الغربية وخاصة أذربيجان الشرقية جيد.

وأكد العميد باكبور أن الاستخبارات والقوات البرية لحرس الثورة ترصد كل التحركات على الحدود الشمالية الغربية، مؤكدا ان القوات المتمركزة على الحدود مستعدة تماما للتصدي لأي تحرك ضد الحدود.
رقم : 925033
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اتفاقية الشراكة بين ايران والصين.. خارطة استراتيجية جديدة
اتفاقية الشراكة بين ايران والصين.. خارطة استراتيجية جديدة
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
3 نيسان 2021
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
3 نيسان 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
2 نيسان 2021
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
2 نيسان 2021
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
2 نيسان 2021
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
2 نيسان 2021
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
2 نيسان 2021
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
2 نيسان 2021
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
1 نيسان 2021
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل