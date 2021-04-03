العميد باكبور: مستعدون تماما للتصدي لأي تحرك ضد الحدود

وأعلن العميد باكبور، خلال زيارته لحدود أذربيجان الشرقية، عن استعداد حرس حدود الجمهورية الإسلامية الايرانية التام لحماية الحدود وإحلال السلام والأمن.



واكد أن القوات الموجودة على الحدود جاهزة تماما، قائلا: خلال زيارتنا للمواقع والقوات في المنطقة الشمالية الغربية وقاعدة عاشوراء التابعة لحرس الثورة، لاحظنا ان القوات في جاهزية تامة.



ونوه الى ان جميع القوات الموجودة في المنطقة تتمتع بمعنويات وجاهزية عالية، مضيفا أن الوضع في المنطقة الشمالية الغربية وخاصة أذربيجان الشرقية جيد.



وأكد العميد باكبور أن الاستخبارات والقوات البرية لحرس الثورة ترصد كل التحركات على الحدود الشمالية الغربية، مؤكدا ان القوات المتمركزة على الحدود مستعدة تماما للتصدي لأي تحرك ضد الحدود.