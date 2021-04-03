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السبت 3 نيسان 2021 ساعة 17:29

رئيس وزراء كوريا الجنوبية في طهران الأسبوع المقبل

رئيس وزراء كوريا الجنوبية في طهران الأسبوع المقبل
ونقلت الوكالة في تقرير لها عن قناة " SBS" الكورية الجنوبية، إن "رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي كيون سيزور طهران لمناقشة الإفراج عن الناقلة المحتجزة من قبل قوات السلطات الإيرانية، وذلك بعد إعادة انتخابه رئيساً للوزراء".

وبحسب التقرير، "فإن زيارة تشونغ سي كيون لطهران لمناقشة الإفراج عن الناقلة المحتجزة هي أول رحلة خارجية له منذ إعادة انتخابه".

وصرح مسؤول حكومي كوري جنوبي كبير لتلفزيون SBS أنه "من المتوقع أن تبدأ زيارة تشونغ إلى طهران في 11 أبريل/نيسان الجاري، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني".

واحتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في 4 من يناير/كانون الثاني الماضي، ناقلة كورية جنوبية "هانكوك شيمي" تحمل 7200 طن من المواد الكيماوية بسبب خرقها البروتوكولات البيئية في الخليج.

وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء تحدثت أمس الجمعة إن "إيران ستفرج على الأرجح عن ناقلة النفط المحتجزة وقبطانها الأسبوع الجاري".

وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه للوكالة: "أعتقد أنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع إيران بشأن موضوع ناقلة النفط المحتجزة، لذا من المرجح أن يتم الإفراج عن السفينة وقبطانها الاسبوع الجاري".

وتضغط طهران على سيول بهدف رفع الحظر عن حوالي 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية مقابل إخلاء سبيل الناقلة.
رقم : 925034
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