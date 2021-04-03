سوريا.. انفراج في المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع

وجاء كلام عرنوس خلال تصريحات للصحفيين في أثناء جولته إلى محافظة حمص، ونقلتها صفحة رئاسة الوزراء.



وكان وزير الكهرباء، غسان الزامل، الذي يرافق عرنوس في جولته، أطلق التعهد ذاته أمس، حين قال إن البلاد تعاني من زيادة في ساعات التقنين جراء النقص الحاصل في الغاز والفيول.



وأضاف "نتأمل خلال أسبوع نهاية أزمة الكهرباء الحالية وعودة التغذية الكهربائية إلى وضعها المقبول"



يذكر أن موقع "تانكر تراكرز"، المتخصص بتعقب ناقلات النفط، ذكر أمس أن ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس، وأشار إلى أن الناقلة تحتاج 3 أيام للوصول إلى سوريا، في حال لم يطرأ أي جديد.



وقال الموقع أن الناقلة هي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا.