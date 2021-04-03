الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 نيسان 2021 ساعة 18:40

جهانغيري: اقتصاد البلاد آخذ باجتياز مرحلة الاختناقات

جهانغيري: اقتصاد البلاد آخذ باجتياز مرحلة الاختناقات
ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ، ان إسحاق جهانغيري ، النائب الأول لرئيس الجمهورية اعتبر في اجتماعه بلجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة خراسان الرضوية ان التوصل الى اجماع وخلق تفاهم بين السلطات الثلاثة والاجهزة الحكومية والاقتصاديين من اهم انجازات الاقتصاد المقاوم وأكد ان الاقتصاد المقاومة هو استراتيجية لجعل البلاد مقاومة للصدمات الاقتصادية الخارجية.

وقال إن اطلاق بعض التصريحات غير الصحيحة عن اقتصاد المقاومة في البلاد يعد ظلمًا لهذه السياسات الاقتصادية وقال ان قائد الثورة الاسلامية اعتبر في خطابه بمناسبة عيد النوروز ان اقتصاد ايران يعد من بين افضل 18 اقتصاديات بالعالم ومن هنا لاينبغي ان يقارن اقتصادا بهذا الحجم من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد التقليدي وان يجري التقليل من المستوى الاقتصادي للبلاد.

وفي إشارة إلى قدرة البلاد العالية على التنمية الشاملة ، أضاف جهانغيري إن من مستلزمات التنمية الوطنية والتغلب على الاختناقات هو الاستفادة من التجارب السابقة والتوظيف الجيد للفرص السياسية والدولية والاقتصادية المتاحة .

ولفت جهانغيري إلى أن فن الإدارة الملتزمة للشعب والبلاد هو في استثمار الفرص الاكثر فائدة لتنمية البلاد وتقدمها في أقصر وقت .
رقم : 925050
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اتفاقية الشراكة بين ايران والصين.. خارطة استراتيجية جديدة
اتفاقية الشراكة بين ايران والصين.. خارطة استراتيجية جديدة
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
3 نيسان 2021
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
3 نيسان 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
2 نيسان 2021
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
2 نيسان 2021
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
2 نيسان 2021
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
2 نيسان 2021
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
2 نيسان 2021
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
2 نيسان 2021
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
1 نيسان 2021
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل