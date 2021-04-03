جهانغيري: اقتصاد البلاد آخذ باجتياز مرحلة الاختناقات

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ، ان إسحاق جهانغيري ، النائب الأول لرئيس الجمهورية اعتبر في اجتماعه بلجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة خراسان الرضوية ان التوصل الى اجماع وخلق تفاهم بين السلطات الثلاثة والاجهزة الحكومية والاقتصاديين من اهم انجازات الاقتصاد المقاوم وأكد ان الاقتصاد المقاومة هو استراتيجية لجعل البلاد مقاومة للصدمات الاقتصادية الخارجية.



وقال إن اطلاق بعض التصريحات غير الصحيحة عن اقتصاد المقاومة في البلاد يعد ظلمًا لهذه السياسات الاقتصادية وقال ان قائد الثورة الاسلامية اعتبر في خطابه بمناسبة عيد النوروز ان اقتصاد ايران يعد من بين افضل 18 اقتصاديات بالعالم ومن هنا لاينبغي ان يقارن اقتصادا بهذا الحجم من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد التقليدي وان يجري التقليل من المستوى الاقتصادي للبلاد.



وفي إشارة إلى قدرة البلاد العالية على التنمية الشاملة ، أضاف جهانغيري إن من مستلزمات التنمية الوطنية والتغلب على الاختناقات هو الاستفادة من التجارب السابقة والتوظيف الجيد للفرص السياسية والدولية والاقتصادية المتاحة .



ولفت جهانغيري إلى أن فن الإدارة الملتزمة للشعب والبلاد هو في استثمار الفرص الاكثر فائدة لتنمية البلاد وتقدمها في أقصر وقت .