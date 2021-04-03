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السبت 3 نيسان 2021 ساعة 18:45

ظريف ينصح لودريان : لا تلتزموا بالحظر الاميركي غير القانوني

ظريف ينصح لودريان : لا تلتزموا بالحظر الاميركي غير القانوني
ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف أعلن مساء اليوم السبت ، أنه اتصل بنظيره الفرنسي ونصحه باتخاذ موقف بناء تجاه الاتفاق النووي .

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جود ظريف في تغريدة على تويتر "اليوم ، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، طلبت منه إظهار موقف بناء تجاه الاتفاق النووي في اجتماع الأسبوع المقبل في فيينا". وأحث فرنسا على احترام التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وعدم التقيد بالحظر غير القانوني الذي تفرضها الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد اعلن إنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم السبت.

وقال انه يرحب باستئناف المحادثات حول الاتفاق النووي في فيينا". وأؤكد على الدور البناء الذي لعبته الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في استئناف مثل هذه المحادثات ، وأن هذا استمرار للجهود الحاسمة التي بذلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا منذ عام 2017 للحفاظ على الاتفاق النووي .
رقم : 925052
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