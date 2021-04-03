الكاظمي: ماضون في بناء علاقات تعاون متزنة مع كل الشركاء الدوليين

وقال مكتب الكاظمي في بيان ، إن الأخير "تلقى اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث أطر العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفي المجالات الاخرى وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والفرنسي، بالإضافة لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التهدئة والاستقرار".



وبين الكاظمي، أن "العراق ماض في بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين، وبعيدًا عن سياسة المحاور والتصعيد".



من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي "بمواقف العراق في هذا المجال وجهود رئيس مجلس الوزراء التي تصب في صالح تعزيز الأمن والإستقرار الدوليين، مؤكدًا دعم بلاده للعراق والرغبة في توسيع التعاون وبالاخص اقتصاديا ورغبة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق بمختلف القطاعات".