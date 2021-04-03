شيخ طائفة الموحدين الدروز في لبنان يشكر إيران لدعمها للمقاومة

وقد رحَّب الشيخ بالوفد معرباً عن “شكره وتقديره لجهود وتضحيات الجمهورية الاسلامية الإيرانية في المنطقة ودعمها للمقاومة في لبنان، وتصديها للمؤامرات التي تحاك للأمة”، لافتاً إلى أنه “ذلك تأكيد للتحالف التاريخي مع الموحدين الدروز الّذين اشتَهروا عبر التاريخ بدورهم الوطني المقاوم لحماية الثغور العربية والاسلامية”.



وشدّد سماحة الشيخ الغريب على “أهمية ومحورية الدور الّذي يلعبه رجال الدين لتعزيز مبدأ الحوار والتلاقي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ونبذ مشاريع التفرقة والفتنة”.



من جهته، لفت الشيخ شهرياري إلى أنه “قد تحدثنا ملياً مع سماحته حول أهمية الوحدة الوطنية بين أطياف الشعب اللبناني العزيز لأن هذه الوحدة هي التي تؤمن سيادة لبنان وإستقراره وسلمه وأمنه الاهلي، وقد نوهنا بالدور والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المرجعيات الدينية والروحية الكريمة في صون هذه الوحدة وتعزيزها”.