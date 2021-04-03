الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 نيسان 2021 ساعة 18:59

أردوغان يعين 13 سفيرا جديدا

أردوغان يعين 13 سفيرا جديدا
وتضمّن القرار تعيين 13 سفيراً، واستعادة 10 آخرين إلى أنقرة، وكان لافتاً تغيير السفيرين التركيين في الإمارات والعراق، وتعيين آخرين بدلاً منهما، في ما يبدو أنه خطوة تتماشى مع السياسات التركية الخارجية الجديدة.

وشملت التغييرات تعيين توغاي تونجر سفيراً تركياً جديداً في الإمارات، بدلاً من السفير السابق جان ديزدار الذي كان معنياً قبل سنوات بالملف السوري في وزارة الخارجية التركية، حيث سُحب ديزدار إلى أنقرة.

كذلك عُيِّن علي رضا غوناي سفيراً جديداً في العراق بدلاً من فاتح يلدز الذي طُلب منه العودة إلى أنقرة، وكان السفير يلدز معروفاً بأنه محبوب من قبل العراقيين، وكان قد أضاف إلى حسابه على تويتر اسم "أبو أشكم"، تيمناً بإطلاق العراقيين اسم أبنائهم على ألقابهم.

ولا تزال العلاقات التركية الإماراتية تشهد تراجعاً، في ظل حرب إعلامية مستمرة بين البلدين

وشملت التعيينات الأخرى التي وقّعها أردوغان، تعيين جاهيد باغجي سفيراً في أذربيجان بدلاً من إركان أوز أورال، وتعيين سفير تركيا في قرغيزستان جنغيز كاميل فرات سفيراً لدولة بولونيا بدلاً من تحسين تونج أوغدول، فيما عُيِّن أحمد صادق دوغان سفيراً في قرغيستان.

وجرى تغيير السفير في ميانمار، حيث عُيِّن علي سعيد أكن، بدلاً من حيدر كرم ديفان أوغلو، وسيراليون، بتعيين سيبل إركان، بدلاً من ديها إربك، وعُيِّن بوراك آكجابار سفيراً لدى إسبانيا، ونيلغون إردم آري سفيرة لبوركينا فاسو، وعُيِّن فرات سونيل سفير تركيا في الهند، ومحمد مؤنس ديريك سفيراً في الكونغو، وسُحب السفيران السابقان لأنقرة.

كذلك عيَّن أردوغان عمر كوجوك سفيراً في إيطاليا بدلاً من مراد سالم إسنال، وعيَّن سراب إرسوب سفيرة في تايلاند.

وتأتي هذه التعيينات استكمالاً لتعيينات سابقة قبل أكثر من شهر، حيث عيَّن أردوغان سفراء جدداً في كل من أميركا واليابان وإيرلندا وصربيا، حيث تلفت هذه التعيينات أنظار المتابعين في البلاد، لأنها ضمن مسيرة مواصلة تركيا سياسة خارجية جديدة تتسم بالتقارب وحلّ المشكلات، وخصوصاً مع تولي الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الحكم في أميركا قبل أكثر من شهرين.
 
مصدر : وكالات
رقم : 925056
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اتفاقية الشراكة بين ايران والصين.. خارطة استراتيجية جديدة
اتفاقية الشراكة بين ايران والصين.. خارطة استراتيجية جديدة
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
3 نيسان 2021
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
3 نيسان 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
2 نيسان 2021
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
2 نيسان 2021
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
2 نيسان 2021
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
2 نيسان 2021
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
2 نيسان 2021
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
2 نيسان 2021
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
1 نيسان 2021
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل