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السبت 3 نيسان 2021 ساعة 21:23

بريطانيا تسجل أقل حصيلة للوفيات بكورونا منذ 7 أشهر

بريطانيا تسجل أقل حصيلة للوفيات بكورونا منذ 7 أشهر
وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3423، مقابل 4479 الخميس و3402 الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4357091 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 51 الخميس و52 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126826 شخصا.

وتمثل حصيلة وفيات اليوم أقل مستوى منذ 7 أشهر، لكن يجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهدا دوما في بريطانيا تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 31.425 مليون شخص، بينهم أكثر من 4.5 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
رقم : 925074
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