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السبت 3 نيسان 2021 ساعة 21:25
محمود عباس يمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا لـ30 يوما
يذكر أن عباس أعلن حالة الطوارئ منذ نحو عام لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا، لتتمكن الحكومة من اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتصدي للجائحة، واستمر في تجديد حالة الطوارئ بعدها.
مصدر :
وكالات
رقم :
925076
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