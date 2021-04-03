الصفحة الرئيسية
0
السبت 3 نيسان 2021 ساعة 21:29

ترتيبات لافتتاح قنصليات جديدة في الأقاليم الجنوبية بالمغرب بعد السنغال

ترتيبات لافتتاح قنصليات جديدة في الأقاليم الجنوبية بالمغرب بعد السنغال
وقالت المصادر ، إن اتصالات بين الخارجية المغربية وبعض الدول العربية والإفريقية تجرى في الوقت الراهن، ومن المرتقب أن تحدد تباعا الدول التي ستفتتح قنصلياتها عقب افتتاح قنصلية جمهورية السنغال الإثنين المقبل.

فيما قالت مصادر دبلوماسية مغربية، إن وزيرة الخارجية بجمهورية السنغال إيساتا تال ستفتتح قنصلية بلادها بمدينة الداخلة.

وبحسب المصادر تشارك وزيرة الخارجية حفل الافتتاح برفقة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث تقام مراسم الافتتاح صباح الإثنين المقبل بمدينة الداخلة بحضور قيادات المدينة.

وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها في الأقاليم الجنوبية بالعيون والداخلة نحو 20 قنصلية عامة، منها قنصلية الإمارات والبحرين تابعة لدول إفريقية وعربية؛ في حين يرتقب استكمال مسطرة افتتاح قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الداخلة.

وفي مطلع مارس/آذار الماضي، افتتح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، برفقة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قنصلية بلاده في مدينة العيون المغربية.

وتمثل الخطوة اعترافا من الأردن بسيادة المغرب على كامل تراب إقليم الصحراء، وتأتي الخطوة بعدما سبقتها خطوات مماثلة لكل من البحرين والإمارات والولايات المتحدة والعديد من الدول الأفريقية.
مصدر : وكالات
رقم : 925078
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اتفاقية الشراكة بين ايران والصين.. خارطة استراتيجية جديدة
اتفاقية الشراكة بين ايران والصين.. خارطة استراتيجية جديدة
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
السعودية تستخدم الاقتصاد للتوغل داخل العراق ضمن مشروع خبيث
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
3 نيسان 2021
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
الناشط الراشد لـ"إسلام تايمز": كورونا يفتك بالمعتقلين السياسيين في البحرين
المراسلة معصومة فروزان
3 نيسان 2021
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
وزير الدفاع اليمني: دول العدوان تبحث عن طريق للخروج من المستنقع
3 نيسان 2021
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
مصادر لـ"إسلام تايمز": وفاة القاضي الذي حاكم صدام حسين بكورونا
2 نيسان 2021
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
البحرين.. علماء الدين يدعون الشعب للمشاركة بتظاهرات ‘‘جمعة غضب الاسرى‘‘
2 نيسان 2021
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
إيران: امريكا لن تشارك في اجتماع فيينا
2 نيسان 2021
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي
2 نيسان 2021
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
الطائرات اليمنية المسيرة تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية
2 نيسان 2021
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
2 نيسان 2021
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
الحرس الثوري الإيراني يقف كدرع ضد المعتدين
1 نيسان 2021
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
اليمن تدك مواقع حساسة بالرياض بطائرات مسيرة
1 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران.. لا عودة لأمريكا للإتفاق النووي دون رفع الحظر
محادثات مسقط وتغيير مسار محادثات السلام اليمنية
‘‘قلب آسيا‘‘ .. لقاء من أجل احلال السلام الحقيقي في أفغانستان
العراق يطالب بزيادة واردات الكهرباء من إيران.. الأسباب والرسائل