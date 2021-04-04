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الأحد 4 نيسان 2021 ساعة 09:33

عراقجي: لن تكون هناك مفاوضات مع أمريكا في النمسا

عراقجي: لن تكون هناك مفاوضات مع أمريكا في النمسا
وقال عراقجي في حديث للتلفزيون الإيراني عشيه زيارته إلى فيينا: ليس لدينا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ومحادثاتنا مع مجموعة 4 + 1 في فيينا حول رفع العقوبات، والإجراءات التي يجب على الأمريكيين اتخاذها أولا والتحقق منها هي فنية تماماً.

وكانت تقارير صحفية أمريكية تحدثت في وقت سابق أن روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية سيتوجه إلى فيينا لإجراء محادثات غير مباشرة مع إيران.

ونقلت محطة سي أن أن الأمريكية عن مسؤول رفيع في الحكومة الأمريكية قوله إن "روبرت مالي سيكون الممثل الأمريكي في قمة فيينا، ومن المقرر أن يصل لتمثل واشنطن في محادثات غير مباشرة مع إيران".

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون كبار من إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في العاصمة النمساوية يوم الثلاثاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي في لجنة مشتركة.
مصدر : وكالات
رقم : 925147
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