إيران تبدأ التطعيم العام في أواخر يونيو المقبل

وقال رئيسي في تصريحات صحافية "حاليًا، تم إعطاء 86٪ من اللقاحات في العالم لسبع دول أوروبية فقط لا تعاني من مشاكل مالية"، مضيفاً "تلقت دول مثل تركيا والعراق وأفغانستان وباكستان أقل من 10 في المائة من اللقاح لأن العالم يحتاج إلى 10000 مليار جرعة من اللقاح وهذا غير ممكن".



وبين رئيسي "وبالتأكيد سنصل إلى الإنتاج الصناعي للقاحات في البلاد بمعدل حوالي 10 ملايين جرعة في الشهر بحلول يونيو/حزيران المقبل، وسنبدأ التطعيم العام اعتبارًا من نهاية الشهر".



وكشف المسؤول الإيراني عن تراجع نسبة التزام مواطني بلاده بالتعليمات الصحية، وقال "بلغت نسبة الالتزام بالتعليمات الصحية أقل من 55٪"، وذلك بعد زيادة السفر خلال عطلة عيد النوروز.



وتابع "الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وتركوا الحجر الصحي تم تغريمهم مليوني ريال إيراني يومياً".



