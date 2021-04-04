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الأحد 4 نيسان 2021 ساعة 12:21

الكاظمي في الإمارات بعد زيارته للسعودية

الكاظمي في الإمارات بعد زيارته للسعودية
وذكر مكتب رئيس الحكومة في بيان أنه سيتم خلال الزيارة البحث في العلاقات بين البلدين بعدة مجالات اقتصادية وتنموية.

وفي هذا السياق، تعتزم الخطوط الجوية العراقية بدء تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في الأول من مايو.

وذكر بيان للخطوط الجوية العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "خطا مباشرا بين بغداد وأبوظبي سيفتتح ذهابا وإيابا في الأول من شهر مايو أيار المقبل".

ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي زار المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الماضي، وتم الإعلان عن اتفاق سعودي عراقي لتأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار.

وذكر بيان سعودي أن "الصندوق يأتي إسهاما من المملكة لتعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين".

واتفق الجانبان على "التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي".
مصدر : وكالات
رقم : 925173
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