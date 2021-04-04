صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق

وقال الجيش العراقي في بيان له، اليوم الأحد، إن الصواريخ سقطت على السياج الخارجي لقاعدة بلدة الجوية شمالي بغداد، و لكن الصواريخ سقطت دون أن تصيب قرية البو عاصي الواقعة إلى الجنوب الشرقي.
وقد وقع الهجوم الأخير على قاعدة بلد الجوية في 15 آذار عندما سقطت خمسة صواريخ على الأقل على القاعدة.
وقالت مصادر خاصة لـ"إسلام تايمز
"، إن "الإنفجار وقع في مقر شركة سالي بورتر الامريكية، التي تتواجد ضمن قاعدة بلد الجوية".
هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، فيما تحدث المصادر لـ"إسلام تايمز
"، إن " قوات الاحتلال الامريكية ترفع حالة التأهب في قاعدة فكتوريا بالقرب من مطار بغداد خوفاً من هجمات فصائل المقاومة العراقية".
بينما يلقي مسؤولون أمريكيون باللوم على الفصائل المدعومة من إيران في الهجمات الصاروخية المنتظمة على المنشآت الأمريكية في العراق، بما في ذلك بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد.
وطالبت الفصائل الموالية لإيران جميع القوات الأجنبية، بما في ذلك القوات الأمريكية التي يبلغ عددها نحو 2500 في العراق، بمغادرة البلاد، واصفةً وجودها بأنه احتلال.
ولا يزال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ، ومهمته محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، متمركزًا في العراق، بالإضافة إلى مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي في تدريب قوات الأمن العراقية.