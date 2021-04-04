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الأحد 4 نيسان 2021 ساعة 16:35

إصابة وزير الصناعة الإيراني بكورونا

إصابة وزير الصناعة الإيراني بكورونا
وقال طغياني لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن "الهدف من الاجتماع كان مناقشة تنظيم أسعار السوق وتوريد السلع الأساسية عشية حلول شهر رمضان"، مضيفاً "كما إن الهدف من عقد هذا الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة ووزير الزراعة، وسماع آراء المسؤولين الحكوميين حول كيفية تنظيم السوق وتوريد السلع الأساسية". 

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحفي، عن تسجيل 11 ألف و680 حالة إصابة جديدة مع تسجيل 161 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذا الإحصائيات يبلغ عدد المصابين قرابة المليوني شخص فيما بلغ عدد الوفيات 63 ألف و160 شخصاً منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد في 19 من فبراير/شباط العام الماضي.
 
رقم : 925200
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