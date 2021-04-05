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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 07:40

الإمارات تستثمر في العراق 3 مليارات دولار

وجاء في بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى ابوظبي، أن المبادرة الاماراتية ترمي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.

كما شدد الجانبان على ضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، اضافة الى توسيع التعاون في مجال الطاقة، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين.

وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن تجارتها الخارجية مع العراق، بلغت في 2019 (أحدث بيانات متوفرة)، نحو 15.1 مليار دولار.
مصدر : وكالات
رقم : 925265
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