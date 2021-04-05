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الاثنين 5 نيسان 2021 ساعة 07:43

موسكو: الناتو للخراب أكثر منه للسلام

وقالت وزارة الخارجية الروسية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي: "في مثل هذا اليوم قبل 72 عامًا، تم إنشاء الناتو من أجل الحفاظ على السلام. اليوم المنظمة مسؤولة عن قصف يوغوسلافيا وغزو العراق والحرب التي أغرقت ليبيا في الظلام. وفي عام 2020، زاد الناتو من إنفاقه العسكري بنسبة 7.4٪ هذا هو الحفاظ على العالم".

ونشرت الخارجية الروسية على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو 1.09 تريليون دولار في عام 2020 ويستمر في الارتفاع. ويبلغ المؤشر لباقي الدول 0.79 تريليون دولار، تمثل روسيا منها 0.05 تريليون دولار فقط".

وأضافت الوزارة أن الإنفاق الدفاعي العالمي ارتفع العام الماضي من 1.8 دولار إلى 1.93 تريليون دولار.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن العلاقة بين الحلف وروسيا معقدة من سنوات بسبب ما وصفه بالسلوك الروسي "الخارق للقوانين الدولية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحوار سيتواصل بين الجانبين على الرغم من أن العلاقات "معقدة".
مصدر : وكالات
رقم : 925266
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